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22 квітня 2021, 09:59 2

COVID-вакцинація: за добу щеплено більше 14 тисяч осіб

22 квітня 2021, 09:59 2
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Лише пʼятеро осіб завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози препарату
Лише пʼятеро осіб завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози препарату
Фото: з відкритих джерел
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У середу, 21 квітня, вакциновано від коронавірусу 14 044 українців, це на 998 менше, ніж напередодні. Щеплення проводилось 264 мобільними бригадами з імунізації та 437 пунктами щеплення.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов у Facebook.

14 044 людини щеплені проти COVID-19 за добу 21 квітня 2021 в Україні. 491 877 осіб щеплені від початку вакцинальної кампанії , з них отримали 1 дозу - 491 875 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 людини отримали 1 дозу за кордоном)", - повідомив міністр.

Найбільше щеплень за минулу добу зроблено в Києві (1 329), Одеській (1 017), Львівській (792) та Запорізькій (763) областях.

Найменше людей 21 квітня вакцинували на Кіровоградщині (263) та Луганщині (231).

Станом на 21 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 482 391 людина.

Нагадаємо, як повідомлялося, у МОЗ анонсували нову поставку COVID-вакцин. Йдеться про вакцини компанії AstraZeneca.

коронавірус хвороба МОЗ пандемія вакцинація

 
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