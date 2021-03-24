Новый антирекорд: за сутки умерли 342 украинца от COVID-19

В больницы госпитализировали 5 438 больных

В больницы госпитализировали 5 438 больных

Фото: из открытых источников

В Украине за 23 марта COVID-19 диагностировали у 14 174 человек, зафиксировано 342 летальных случая, 7386 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

14 174 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине. Среди заболевших - 750 детей и 434 медработника", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 126 948 (в том числе методом ПЦР - 52 196, методом ИФА - 21 549, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 53 203).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1300), Одесской (1177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 579 906 человек;

выздоровели - 1 276 272 лица;

летальных исходов - 30 773;

проведено ПЦР-тестов - 7 778 231.

Напомним, в Украине 22 марта был зафиксирован антирекорд по количеству летальных случаев от COVID-19.