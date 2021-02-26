В Украине выявили 8003 новых случая COVID-19
В больницы попали 2762 человека
В больницы попали 2762 человека
В Украине за 25 февраля COVID-19 диагностировали у 8003 человек, зафиксировано 146 летальных случаев, 4244 пациента выздоровели.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
8003 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 26 февраля. Среди заболевших - 475 детей и 312 медработников", - сообщил министр.
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (857), городе Киев (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 333 844 лица;
- выздоровело - 1 163 555 человек;
- летальных исходов - 25 742;
- проведено ПЦР-тестов - 6 845 974.
Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 диагностировали у 8147 человек.
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