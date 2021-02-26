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В Украине выявили 8003 новых случая COVID-19
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26 февраля 2021, 08:59 25

В Украине выявили 8003 новых случая COVID-19

26 февраля 2021, 08:59 25
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 25 февраля COVID-19 диагностировали у 8003 человек, зафиксировано 146 летальных случаев, 4244 пациента выздоровели.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

8003 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 26 февраля. Среди заболевших - 475 детей и 312 медработников", - сообщил министр.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (857), городе Киев (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 333 844 лица;
  • выздоровело - 1 163 555 человек;
  • летальных исходов - 25 742;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 845 974.

Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 диагностировали у 8147 человек.

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