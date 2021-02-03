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03 февраля 2021, 14:54 75

Более 60% людей поддерживают обслуживание на украинском языке - КМИС

03 февраля 2021, 14:54 75
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Больше всего обслуживание на украинском поддерживают жители западных и центральных регионов
Больше всего обслуживание на украинском поддерживают жители западных и центральных регионов
Фото: из открытых источников
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В Украине 61,7% граждан поддерживают норму закона об обслуживании на государственном языке. Не поддерживают 34%, а еще 4,2% не определились со своим мнением.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Так, больше всего обслуживание на украинском поддерживают жители западных и центральных регионов страны (79,4% и 66,2% соответственно), меньше всего - жители востока (38,8%, тогда как 55,8% не поддерживают). На юге 49% поддерживают обслуживание на украинском.

На Донбассе поддерживают 59,5%, не поддерживают - 32,1%. На Донбасс приходится только 84 из 1205 опрошенных респондентов, поскольку опрос проводился только на подконтрольной Украине территории Донбасса.

Ранее сообщалось, Зеленский уже не в лидерах: кому больше всего доверяют украинцы - опрос.

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