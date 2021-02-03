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03 лютого 2021, 14:54 46

Більше 60% людей підтримують обслуговування українською мовою - КМІС

03 лютого 2021, 14:54 46
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Найбільше обслуговування українською підтримують жителі західних і центральних регіонів
Найбільше обслуговування українською підтримують жителі західних і центральних регіонів
Фото: з відкритих джерел
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В Україні 61,7% громадян підтримують норму закону про обслуговування державною мовою. Не підтримують 34%, а ще 4,2% не визначилися зі своєю думкою.

Як передає RegioNews, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Так, найбільше обслуговування українською підтримують жителізахідних і центральних регіонів країни (79,4% і 66,2% відповідно), найменше - жителі сходу (38,8%, тоді як 55,8% не підтримують). На півдні 49% підтримують обслуговування українською.

На Донбасі підтримують 59,5%, не підтримують - 32,1%. На Донбас припадає тільки 84 з 1205 опитаних респондентів, оскільки опитування проводилося тільки на підконтрольній Україні території Донбасу.

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