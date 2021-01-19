Столичный суд отказался отменить выговор заместителю главы НБУ Сологубу

Национальный банк считает такое решение суда законным и обоснованным

Национальный банк считает такое решение суда законным и обоснованным

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Печерский районный суд города Киева отказал заместителю председателя НБУ Дмитрию Сологубу, который ранее работал в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия, в удовлетворении иска к Национальному банку о признании незаконными и отмене решений о применении к нему Советом НБУ дисциплинарных взысканий.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передает RegioNews.

Всесторонне рассмотрев иск и учтя правовую позицию Национального банка, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска Дмитрия Сологуба", - говорится в сообщении.

Известно, что в декабре 2020 года Дмитрий Сологуб обратился в суд с иском к Национальному банку о признании незаконными и отмене решений о применении к нему Советом Национального банка дисциплинарных взысканий.

Напомним, 5 октября Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия, уволенного в июле.