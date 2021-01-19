12:26  19 января
На Закарпатье митингующие требуют отставки руководства области
11:24  19 января
Пытался продать должность в Офисе президента за $200 тысяч: правоохранители задержали мошенника
08:11  19 января
На Донбассе не зафиксировано нарушений: с начала суток наблюдается "тишина"
UA | RU
UA | RU
19 января 2021, 13:51 6

Столичный суд отказался отменить выговор заместителю главы НБУ Сологубу

19 января 2021, 13:51 6
Читайте також українською мовою
Национальный банк считает такое решение суда законным и обоснованным
Национальный банк считает такое решение суда законным и обоснованным
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Печерский районный суд города Киева отказал заместителю председателя НБУ Дмитрию Сологубу, который ранее работал в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия, в удовлетворении иска к Национальному банку о признании незаконными и отмене решений о применении к нему Советом НБУ дисциплинарных взысканий.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передает RegioNews.

Всесторонне рассмотрев иск и учтя правовую позицию Национального банка, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска Дмитрия Сологуба", - говорится в сообщении.

Известно, что в декабре 2020 года Дмитрий Сологуб обратился в суд с иском к Национальному банку о признании незаконными и отмене решений о применении к нему Советом Национального банка дисциплинарных взысканий.

Напомним, 5 октября Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия, уволенного в июле.

суд иски НБУ банки закон
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Итоги выборов-2020: кто, где и сколько получил в облсоветах
Славянск после выборов: как казус Штепы может довести город до ВГА
Все публикации »
Виктор Небоженко
Юрий Бражник
Кирилл Сазонов
Все блоги »