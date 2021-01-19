Столичний суд відмовився скасувати догану заступнику голови НБУ Сологубу

Національний банк вважає таке рішення суду законним та обґрунтованим

Національний банк вважає таке рішення суду законним та обґрунтованим

Фото: з відкритих джерел

Печерський районний суд міста Києва відмовив заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу, який раніше працював у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, у задоволенні позову до Національного банку про визнання незаконними та скасування рішень про застосування до нього Радою НБУ дисциплінарних стягнень.

Про це повідомила пресслужба НБУ, передає RegioNews.

Всебічно розглянувши позов та врахувавши правову позицію Національного банку, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позову Дмитра Сологуба", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що у грудні 2020 року Дмитро Сологуб звернувся до суду з позовом до Національного банку про визнання незаконними та скасування рішень про застосування до нього Радою Національного банку дисциплінарних стягнень.

Нагадаємо, 5 жовтня Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у липні.