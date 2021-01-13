В Минздраве назвали области, где проводят недостаточное количество тестов

Во Львовской и Закарпатской областях проводят меньше тестов, чем установленная норма - 47,5 и 46,4 теста на 100 тыс. населения

Во Львовской и Закарпатской областях проводят меньше тестов, чем установленная норма - 47,5 и 46,4 теста на 100 тыс. населения

Фото: из открытых источников

По данным Минздрава на 13 января в Украине загруженность коек пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19 не превышает 50% ни в одной из областей Украины. Загруженность коек по Украине составляет 32,9%.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения. Так, наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в Николаевской, Запорожской и Черкасской областях. Наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Николаевской области - 382,6 (-), в Запорожской области - 365,4 (-) и в Черкасской области - 327,6 (+)", - говорится в сообщении. Кроме того, самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 79,5 (+), в Закарпатской области - 95,8 (+) и в Ивано-Франковской области - 113,0 (+). Ранее сообщалось, что в Украине за прошедшие сутки заразились коронавирусом 6 409 человек, зафиксировано 195 летальных случаев.

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