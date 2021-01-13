10:04  13 января
Степанов рассказал о требованиях к китайской вакцине от коронавируса
12:12  13 января
Опять тарифный протест: под Франковском перекрыли дорогу на Львов
08:11  13 января
На Донбассе зафиксировали 11 нарушений режима "тишины", один военный получил ранения
UA | RU
UA | RU
13 января 2021, 10:49 12

В Минздраве назвали области, где проводят недостаточное количество тестов

13 января 2021, 10:49 12
Читайте також українською мовою
Во Львовской и Закарпатской областях проводят меньше тестов, чем установленная норма - 47,5 и 46,4 теста на 100 тыс. населения
Во Львовской и Закарпатской областях проводят меньше тестов, чем установленная норма - 47,5 и 46,4 теста на 100 тыс. населения
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По данным Минздрава на 13 января в Украине загруженность коек пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19 не превышает 50% ни в одной из областей Украины. Загруженность коек по Украине составляет 32,9%.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Так, наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в Николаевской, Запорожской и Черкасской областях.

Наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Николаевской области - 382,6 (-), в Запорожской области - 365,4 (-) и в Черкасской области - 327,6 (+)", - говорится в сообщении.

Кроме того, самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 79,5 (+), в Закарпатской области - 95,8 (+) и в Ивано-Франковской области - 113,0 (+).

Ранее сообщалось, что в Украине за прошедшие сутки заразились коронавирусом 6 409 человек, зафиксировано 195 летальных случаев.

коронавирус карантин Минздрав тесты локдаун
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Херсонский облсовет
Санкционный кнут США: кого следующим высечет Вашингтон
Все публикации »
Александр Дубинский
Виктор Таран
Агия Зегребельская
Все блоги »