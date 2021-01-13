У МОЗ назвали області, де проводять недостатню кількість тестів
За даними МОЗ на 13 січня в Україні завантаженість ліжок пацієнтами з підтвердженим діагнозом COVID-19 не перевищує 50% ні в одній з областей України. Завантаженість ліжок по Україні становить 32,9%.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Так, найгірша ситуація з готовністю до ослаблення обмежень - у Миколаївській, Запорізькій і Черкаській областях.
Найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Миколаївській області - 382,6 (-), у Запорізькій області - 365,4 (-) і в Черкаській області - 327,6 (+)", - йдеться в повідомленні.
Крім того, найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області - 79,5 (+), у Закарпатській області - 95,8 (+) та в Івано-Франківській області - 113,0 (+).
Раніше повідомлялося, що в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 6 409 осіб, зафіксовано 195 летальних випадків.