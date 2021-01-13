У МОЗ назвали області, де проводять недостатню кількість тестів

У Львівській та Закарпатській областях проводять менше тестів, ніж встановлено нормою - 47,5 і 46,4 тестів на 100 тис. населення

У Львівській та Закарпатській областях проводять менше тестів, ніж встановлено нормою - 47,5 і 46,4 тестів на 100 тис. населення

Фото: з відкритих джерел

За даними МОЗ на 13 січня в Україні завантаженість ліжок пацієнтами з підтвердженим діагнозом COVID-19 не перевищує 50% ні в одній з областей України. Завантаженість ліжок по Україні становить 32,9%.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я. Так, найгірша ситуація з готовністю до ослаблення обмежень - у Миколаївській, Запорізькій і Черкаській областях. Найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Миколаївській області - 382,6 (-), у Запорізькій області - 365,4 (-) і в Черкаській області - 327,6 (+)", - йдеться в повідомленні. Крім того, найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області - 79,5 (+), у Закарпатській області - 95,8 (+) та в Івано-Франківській області - 113,0 (+). Раніше повідомлялося, що в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 6 409 осіб, зафіксовано 195 летальних випадків.

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