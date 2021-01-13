10:04  13 січня
Степанов розповів про вимоги до китайської вакцину від коронавірусу
12:12  13 січня
Знову тарифний протест: під Франківськом перекрили дорогу на Львів
08:11  13 січня
На Донбасі зафіксували 11 порушень режиму "тиші", один військовий отримав поранення
UA | RU
UA | RU
13 січня 2021, 10:49 12

У МОЗ назвали області, де проводять недостатню кількість тестів

13 січня 2021, 10:49 12
Читайте также на русском языке
У Львівській та Закарпатській областях проводять менше тестів, ніж встановлено нормою - 47,5 і 46,4 тестів на 100 тис. населення
У Львівській та Закарпатській областях проводять менше тестів, ніж встановлено нормою - 47,5 і 46,4 тестів на 100 тис. населення
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За даними МОЗ на 13 січня в Україні завантаженість ліжок пацієнтами з підтвердженим діагнозом COVID-19 не перевищує 50% ні в одній з областей України. Завантаженість ліжок по Україні становить 32,9%.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Так, найгірша ситуація з готовністю до ослаблення обмежень - у Миколаївській, Запорізькій і Черкаській областях.

Найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Миколаївській області - 382,6 (-), у Запорізькій області - 365,4 (-) і в Черкаській області - 327,6 (+)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області - 79,5 (+), у Закарпатській області - 95,8 (+) та в Івано-Франківській області - 113,0 (+).

Раніше повідомлялося, що в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 6 409 осіб, зафіксовано 195 летальних випадків.

коронавірус карантин МОЗ тести локдаун
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Херсонську облраду
Санкційний батіг США: кого наступним відшмагає Вашингтон
Всі публікації »
Олександр Дубінський
Віктор Таран
Агія Загребельська
Всі блоги »