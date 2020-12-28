У СНБО хотят массово раздать украинцам оружие для хранения дома

Соответствующий законопроект хотят вынести на рассмотрение Рады в феврале-марте

Соответствующий законопроект хотят вынести на рассмотрение Рады в феврале-марте

Фото: из открытых источников

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что законопроект №4504 уже обсуждался профильным комитетом Рады и представителями силовых ведомств. В его основу заложена необходимость эффективного реагирования на внешние угрозы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews.

Согласно законопроекту, членам территориальной обороны для защиты своей земли от врага сможет стать житель любого уголка страны. По выходным он будет проходить подготовку, а в будни может заниматься гражданскими делами", - говорится в сообщении.

Причем для хранения дома членам терробороны предлагается выдать 80 тысяч единиц стрелкового оружия. Кривонос не видит в этом угрозы, поскольку у населения уже, итак, более миллиона единиц вооружения.

Законопроект хотят вынести на рассмотрение Рады в феврале-марте 2021 года.

Напомним, ранее СНБО призывало местные советы немедленно провести сессии: в чем причина.