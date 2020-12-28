У РНБО хочуть масово роздати українцям зброю для зберігання вдома

Відповідний законопроєкт хочуть винести на розгляд Ради у лютому-березні

Відповідний законопроєкт хочуть винести на розгляд Ради у лютому-березні

Фото: з відкритих джерел

Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що законопроєкт №4504 вже обговорювався профільним комітетом Ради та представниками силових відомств. В його основу закладена необхідність ефективного реагування на зовнішні загрози.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PavlovskyNews.

Згідно законопроєкту, членам територіальної оборони для захисту своєї землі від ворога зможе стати житель будь-якого куточка країни. У вихідні він буде проходити підготовку, а в будні може займатися цивільними справами", - йдеться в повідомленні.

Причому для зберігання вдома членам територіальної оборони пропонується видати 80 тисяч одиниць стрілецької зброї. Кривонос не вбачає у цьому загрози, оскільки у населення вже тепер більше мільйона одиниць озброєння.

Законопроєкт хочуть винести на розгляд Ради у лютому-березні 2021 року.

Нагадаємо, раніше РНБО закликала місцеві ради негайно провести сесії: в чому причина.