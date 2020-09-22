Умышленный поджог: экспертиза назвала причину пожара в доме Шабунина

Согласно документу, пожар начался с крыльца дома

Согласно документу, пожар начался с крыльца дома

Фото: из открытых источников

Согласно выводам экспертизы, причиной пожара в доме общественного активиста и председателя правления "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина стал умышленный поджог.

Об этом Шабунин сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Получили выводы экспертизы относительно моего дома – 100% умышленный поджог", - написал он.

Активист отметил, что не имеет права разглашать материалы производства полиции, но добавил, что "очень прозрачно намекну: к их экспертизые у меня претензий нет".

В документе говорится, что пожар начался с крыльца дома активиста. "Для возникновения устойчивого пламенного горения был использован интенсификатор процесса горения, легковоспламеняющаяся жидкость - бензин, дизельное топливо или газ", - говорится в экспертном заключении.

Ранее сообщалось, что под Киевом неизвестные подожгли дом активиста Шабунина.