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22 сентября 2020, 10:02 2

Умышленный поджог: экспертиза назвала причину пожара в доме Шабунина

22 сентября 2020, 10:02 2
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Согласно документу, пожар начался с крыльца дома
Согласно документу, пожар начался с крыльца дома
Фото: из открытых источников
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Согласно выводам экспертизы, причиной пожара в доме общественного активиста и председателя правления "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина стал умышленный поджог.

Об этом Шабунин сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Получили выводы экспертизы относительно моего дома – 100% умышленный поджог", - написал он.

Активист отметил, что не имеет права разглашать материалы производства полиции, но добавил, что "очень прозрачно намекну: к их экспертизые у меня претензий нет".

В документе говорится, что пожар начался с крыльца дома активиста. "Для возникновения устойчивого пламенного горения был использован интенсификатор процесса горения, легковоспламеняющаяся жидкость - бензин, дизельное топливо или газ", - говорится в экспертном заключении.

Ранее сообщалось, что под Киевом неизвестные подожгли дом активиста Шабунина.

активисты поджог Дом полиция результат
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