Минцифры заявило, что в четырех городах местная власть блокирует работу мобильной связи

Чиновники мотивируя это вредом для здоровья

Чиновники мотивируя это вредом для здоровья

Фото: из открытых источников

Министерство цифровой трансформации заявило о случаях, когда местные чиновники в Мариуполе, Броварах, Ивано-Франковске, а также в Киево-Святошинском районе на местах препятствовали работе базовых станций мобильной связи из-за их якобы вредности.

Об этом пресс-служба Минцифры сообщила в Facebook, передает RegioNews.

Минцифра приводит примеры, когда чиновники выступают против установки вышек:

управление образования Броварского городского совета заставляет убрать установленные базовые станции неподалеку от школы;

руководство Управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета препятствует установлению базовой станции возле городской клинической больницы;

аналогично действует руководство Центральной районной больницы Киево-Святошинского района;

в Мариуполе установлению базовых станций препятствует Городской совет, Государственная судебная администрация в Донецкой области и ККП "Мариупольтеплосеть".

"Такие действия должностных лиц не является заботой о гражданах. Наоборот, из-за них пострадает гораздо больше людей, чем активных радиофобов. Без качественной мобильной связи в нелегкий карантинный период невозможно вовремя дозвониться до врача, принять участие в видеоконференции или получить задания для обучения", - отмечают в Минцифры.

В ведомстве подчеркнули, что базовые станции мобильной связи, которые устанавливаются украинскими операторами, не вредны для людей, животных и растений.

Напомним, Минцифры и ОПОРА выпустят просветительский минисериал о местных выборах.