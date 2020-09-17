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17 сентября 2020, 14:56 4

Минцифры заявило, что в четырех городах местная власть блокирует работу мобильной связи

17 сентября 2020, 14:56 4
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Чиновники мотивируя это вредом для здоровья
Чиновники мотивируя это вредом для здоровья
Фото: из открытых источников
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Министерство цифровой трансформации заявило о случаях, когда местные чиновники в Мариуполе, Броварах, Ивано-Франковске, а также в Киево-Святошинском районе на местах препятствовали работе базовых станций мобильной связи из-за их якобы вредности.

Об этом пресс-служба Минцифры сообщила в Facebook, передает RegioNews.

Минцифра приводит примеры, когда чиновники выступают против установки вышек:

  • управление образования Броварского городского совета заставляет убрать установленные базовые станции неподалеку от школы;
  • руководство Управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета препятствует установлению базовой станции возле городской клинической больницы;
  • аналогично действует руководство Центральной районной больницы Киево-Святошинского района;
  • в Мариуполе установлению базовых станций препятствует Городской совет, Государственная судебная администрация в Донецкой области и ККП "Мариупольтеплосеть".

"Такие действия должностных лиц не является заботой о гражданах. Наоборот, из-за них пострадает гораздо больше людей, чем активных радиофобов. Без качественной мобильной связи в нелегкий карантинный период невозможно вовремя дозвониться до врача, принять участие в видеоконференции или получить задания для обучения", - отмечают в Минцифры.

В ведомстве подчеркнули, что базовые станции мобильной связи, которые устанавливаются украинскими операторами, не вредны для людей, животных и растений.

Напомним, Минцифры и ОПОРА выпустят просветительский минисериал о местных выборах.

Минцифры контроль власть интернет техника
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