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17 вересня 2020, 14:56 5

Мінцифри заявило, що у чотирьох містах місцева влада блокує роботу мобільного зв'язку

17 вересня 2020, 14:56 5
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Чиновники мотивуючи це шкодою для здоров'я
Фото: з відкритих джерел
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Міністерство цифрової трансформації заявило про випадки, коли місцеві чиновники у Маріуполі, Броварах та Івано-Франківську, а також у Києво-Святошинському районі перешкоджали на місцях роботі базових станцій мобільного зв’язку через їхню нібито шкідливість.

Про це пресслужба Мінцифри повідомила у Facebook, передає RegioNews.

Мінцифра наводить приклади, коли чиновники виступають проти встановлення вишок:

  • управління освіти Броварської міської ради змушує прибрати встановлені базові станції неподалік від школи;
  • керівництво Управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради перешкоджає встановленню базової станції біля міської клінічної лікарні;
  • аналогічно діє керівництво Центральної районної лікарні Києво-Святошинського району;
  • у Маріуполі встановленню базових станцій перешкоджає Міська рада, Державна судова адміністрація в Донецькій області та ККП "Маріупольтепломережа".

"Такі дії посадовців не є піклуванням про громадян. Навпаки, через них постраждає набагато більше людей, ніж активних радіофобів. Без якісного мобільного зв’язку у нелегкий карантинний період неможливо вчасно додзвонитися до лікаря, взяти участь у відеоконференції чи отримати завдання для навчання", - наголошують у Мінцифри.

У відомстві підкреслили, що базові станції мобільного зв’язку, які встановлюються українськими операторами, не шкідливі для людей, тварин та рослин.

Нагадаємо, Мінцифри і ОПОРА випустять просвітницький мінісеріал про місцеві вибори.

Мінцифри контроль влада інтернет техніка
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