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28 августа 2020, 09:31 4

Предприятия должны финансово поддерживать техникумы и училища - Зеленский

28 августа 2020, 09:31 4
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Компании должны вкладывать средства в инфраструктуру знаний
Компании должны вкладывать средства в инфраструктуру знаний
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинские предприятия должны финансово поддерживать профильные техникумы и училища, вкладывая средства в инфраструктуру знаний.

Как передает RegioNews об этом сообщает пресс-служба президента.

На встрече Зеленского с представителями бизнеса Кировоградской области была затронута тема обеспечения производственных отраслей квалифицированными экономистами и инженерными кадрами.

Если вы на предприятии скажете, что у вас заработная плата хорошего молодого специалиста после вуза – тысяча долларов, и таких людей берете... Как только будет конкурс, после которого их примут, они будут учиться качественно.", - отметил президент.

По его словам, при такой заработной плате и вырастет конкурс в университете.

"Потому что вы будете присутствовать на профильных, производственных экзаменах. На экзаменах после каждого курса. И будете видеть, растет (студент. – ред.) интеллектуально или нет. Это взаимное желание.", – подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Кропивницкому президент Владимир Зеленский представил нового председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Назаренко.

обучение вуз предприятие президент
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