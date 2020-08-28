Підприємства повинні фінансово підтримувати технікуми і училища - Зеленський

Компанії мають вкладати кошти в інфраструктуру знань

Компанії мають вкладати кошти в інфраструктуру знань

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що українські підприємства повинні фінансово підтримувати профільні технікуми та училища, вкладаючи кошти в інфраструктуру знань.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба президента.

На зустрічі Зеленського з представниками бізнесу Кіровоградської області було порушено тему забезпечення виробничих галузей кваліфікованими економістами і інженерними кадрами.

Якщо ви на підприємстві скажете, що у вас заробітна плата хорошого молодого спеціаліста після вишу – тисяча доларів, і таких людей берете... Як тільки почнеться конкурс – розумніші діти будуть вчитися. Щойно буде конкурс, після якого їх візьмуть, вони будуть вчитися якісно.", - зазначив президент.

За його словами, при такій заробітній платі і виросте конкурс в університеті.

"Тому що ви будете присутні на профільних, виробничих іспитах. На іспитах після кожного курсу. І будете бачити, чи росте (студент. – ред.) інтелектуально, чи ні. Це взаємне бажання", – наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялось, що у Кропивницькому президент Володимир Зеленський представив нового очільника Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Назаренка.