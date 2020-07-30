В Украине обесточены 52 населенных пункта в пяти областях

Больше всего пострадал Гороховский район Волынской области, где повреждены объекты инфраструктуры

Больше всего пострадал Гороховский район Волынской области, где повреждены объекты инфраструктуры

Фото: из открытых источников

По состоянию на 30 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) без электроснабжения остаются 52 населенных пункта в пяти областях Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Из-за срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 52 населенных пункта в 5 областях, а именно: Черниговская - 23, Ровенская - 13, Сумская - 10, Волынская - 3 и Черновицкая - 3. ", - говорится в сообщении.

Из-за непогоды в Гороховском районе Волынской области повреждены и сорваны крыши пяти жилых домов, сооружений центральной райбольницы, дома культуры, школы, поликлиники, районного суда, повалены несколько деревьев.

"Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС поваленные деревья распилены и убраны", - добавили в ведомстве.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

От ГСЧС привлекалось 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

Ранее сообщалось, что во Львовской области из-за сильных дождей подтопило несколько сел.