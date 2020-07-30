В Україні знеструмлено 52 населених пункти в п'яти областях

Найбільше постраждав Горохівський район у Волинській області, де пошкоджено об’єкти інфраструктури

Найбільше постраждав Горохівський район у Волинській області, де пошкоджено об’єкти інфраструктури

Фото: з відкритих джерел

Станом на 30 липня у результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) без електропостачання залишаються 52 населені пункти в п'яти областях України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 52 населених пункти в 5 областях, а саме: Чернігівська - 23, Рівненська - 13, Сумська - 10, Волинська - 3 і Чернівецька - 3", - йдеться у повідомленні.

Через негоду в Горохівському районі Волинської області пошкоджено і зірвано дахи п’яти житлових будинків, споруд центральної райлікарні, будинку культури, школи, поліклініки, районного суду тощо, повалені кілька дерев.

"Жертв і постраждалих немає. Підрозділами ДСНС повалені дерева розпиляні і прибрані", - додали у відомстві.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Від ДСНС залучалося 12 людей особового складу та 3 одиниці техніки.

Раніше повідомлялось, що у Львівській області через сильні дощі підтопило декілька сіл.