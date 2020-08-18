14:48  18 августа
ГБР открыло уголовное дело против Порошенко и Луценко
11:48  18 августа
Местные выборы: в Одесской области обнаружили массовую смену места голосования
08:19  18 августа
Ситуация на Донбассе: боевики дважды нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
18 августа 2020, 15:49 1

Правозащитники просят доработать требования по ограничению работы КПВВ на админгранице с Крымом

18 августа 2020, 15:49 1
Читайте також українською мовою
За неделю в украинские правозащитные организации обратились 428 человек по вопросу пересечения админграницы
За неделю в украинские правозащитные организации обратились 428 человек по вопросу пересечения админграницы
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По данным Крымской правозащитной группы, с 9 по 14 августа в украинские правозащитные организации обратились 462 человека, из них 428 обращались именно относительно пересечения админграницы - это более 90% обращений.

Как передает RegioNews, об этом сообщает УНИАН.

Так, по словам председателя правления Крымской правозащитной группы (КПГ) Ольги Скрипник работать правозащитникам пришлось почти круглосуточно, ведь после принятия правительством решения о закрытии КПВВ на админгранице с Крымом никаких дополнительных разъяснений гражданам предоставлено не было.

Кроме того, такое решение было принято в субботу, а начало действовать в воскресенье, когда государственные органы не работают и никаких разъяснений на сайтах госорганов люди также не могли получить.

Осталось много категорий, которые были не учтены... Идеальный вариант - отменить распоряжение №979-р и принять другую нормативную базу, которая бы законными методами, с соблюдением принципов права урегулировала вопрос пересечения КПВВ", - отметила Скрипник.

Правозащитники также рекомендуют правительству освободить от самоизоляции граждан, следующих транзитом через подконтрольную территорию, а также людей, которые едут на похороны и на лечение, и разрешить пересекать админграницы представителям ПЦУ и лицам, следующим на подконтрольную или неподконтрольную территорию для воссоединения с семьей.

Кроме того, правозащитники просят публично объяснить причины возобновления ограничений относительно пересечения админграницы.

Ранее сообщалось, что в правительстве назвали причины, по которым можно пересечь границу с Крымом.

Крым закон граница КПВВ оккупанты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Глава Черкасской ОГА: Я был настроен "порвать" всю преступность и коррупцию в области за два дня
Семейный бизнес главы Винницкой ОГА, или Полгектара земли на берегу Южного Буга
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »