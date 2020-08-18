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18 серпня 2020, 15:49 1

Правозахисники просять доопрацювати вимоги по обмеженню роботи КПВВ на адмінкордоні з Кримом

18 серпня 2020, 15:49 1
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За тиждень в українські правозахисні організації звернулися 428 осіб з питання перетину адмінкордону
За тиждень в українські правозахисні організації звернулися 428 осіб з питання перетину адмінкордону
Фото: з відкритих джерел
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За даними Кримської правозахисної групи, з 9 по 14 серпня в українські правозахисні організації звернулися 462 людини, з них 428 зверталися саме щодо перетину адмінкордону - це понад 90% звернень.

Як передає RegioNews, про це повідомляє УНІАН.

Так, за словами голови правління Кримської правозахисної групи (КПГ) Ольги Скрипник працювати правозахисникам довелося майже цілодобово, адже після прийняття урядом рішення про закриття КПВВ на адмінкордоні з Кримом ніяких додаткових роз'яснень громадянам надано не було.

Крім того, таке рішення було прийнято в суботу, а почало діяти в неділю, коли державні органи не працюють і ніяких роз'яснень на сайтах держорганів люди також не могли отримати.

Залишилося багато категорій, які були не враховані... Ідеальний варіант - скасувати розпорядження №979-р та прийняти іншу нормативну базу, яка б законними методами, з дотриманням принципів права врегулювала питання перетину КПВВ", - зазначила Скрипник.

Правозахисники також рекомендують уряду звільнити від самоізоляції громадян, які прямують транзитом через підконтрольну територію, а також людей, які їдуть на похорони і на лікування, і дозволити перетинати адмінкордон представникам ПЦУ та особам, що слідують на підконтрольну або непідконтрольну територію для возз'єднання з сім'єю.

Крім того, правозахисники просять публічно пояснити причини відновлення обмежень щодо перетину адмінкордону.

Раніше повідомлялося, що в уряді назвали причини, по яким можна перетнути кордон з Кримом.

Крим закон кордон КПВВ окупанти
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