Фото: ОВА

В ночь на 27 ноября российские войска более 20 раз атаковали беспилотниками пять районов Днепропетровской области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Никопольском районе под ударами оказались районный центр, Марганецкая, Мировская и Покровская громады. Повреждены предприятие и многоквартирный дом. Двух мужчин в возрасте 45 и 55 лет госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Кривом Роге повреждена транспортная инфраструктура и складское здание. Погиб человек.

В Синельниковском районе россияне атаковали Раевскую, Васильковскую и Николаевскую громады. Повреждены агропредприятие и инфраструктура.

В Каменском и Богдановской громаде Павлоградского района российские войска нанесли удары по инфраструктуре.

Напомним, в ночь на 27 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Изюму Харьковской области. Пострадали шесть человек.