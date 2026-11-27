Россияне атаковали пять районов Днепропетровщины: один человек погиб, есть раненые
В ночь на 27 ноября российские войска более 20 раз атаковали беспилотниками пять районов Днепропетровской области
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В Никопольском районе под ударами оказались районный центр, Марганецкая, Мировская и Покровская громады. Повреждены предприятие и многоквартирный дом. Двух мужчин в возрасте 45 и 55 лет госпитализировали в тяжелом состоянии.
В Кривом Роге повреждена транспортная инфраструктура и складское здание. Погиб человек.
В Синельниковском районе россияне атаковали Раевскую, Васильковскую и Николаевскую громады. Повреждены агропредприятие и инфраструктура.
В Каменском и Богдановской громаде Павлоградского района российские войска нанесли удары по инфраструктуре.
Напомним, в ночь на 27 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Изюму Харьковской области. Пострадали шесть человек.