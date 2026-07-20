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20 июля 2026, 16:48

В Кировоградской области разоблачили мошенницу, которая "работала" от имени прокуратуры

20 июля 2026, 16:48
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Фото: прокуратура Кировоградской области
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Прокуроры Кропивницкой окружной прокуратуры сообщили о подозрении женщине, которая, по данным следствия, участвовала в мошеннической схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Жертвой аферистов стала 85-летняя жительница Кропивницкого

Об этом сообщила прокуратура Кропивницкого, передает RegioNews .

По данным следствия, потерпевшей позвонили неизвестные и сообщили, что ее сын якобы попал в дорожно-транспортное происшествие и нуждается в срочной операции.

Для этого, мол, нужно немедленно передать значительную сумму денег. Чтобы женщина не сомневалась, ей сказали, что за денежными средствами приедет работник прокуратуры.

Через некоторое время в дом пенсионерки прибыла подозреваемая, представившаяся работницей прокуратуры. Поверив вымышленной истории, женщина отдала ей 56 тысяч гривен и 3600 долларов. В общей сложности потерпевшая потеряла более 217 тысяч гривен.

Следствие считает, что подозреваемая выполняла роль так называемого "курьера" - забирала деньги у пострадавших и передавала их подельникам. Ей сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Правоохранители устанавливают других участников преступной схемы и проверяют их возможную причастность к аналогичным фактам мошенничества.

Напомним, что в столице задержали мошенника , обманувшего 80-летнюю женщину. Он выманил у женщины более 300 тысяч гривен.

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