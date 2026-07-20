На Кіровоградщині викрили шахрайку, яка" працювала" від імені прокуратури

Фото: прокуратура Кіровоградської області

Прокурори Кропивницької окружної прокуратури повідомили про підозру жінці, яка, за даними слідства, брала участь у шахрайській схемі “Ваш родич потрапив у ДТП”. Жертвою аферистів стала 85-річна жителька Кропивницького

Про це повідомила прокуратура Кропивницького, передає RegioNews .

За даними слідства, потерпілій зателефонували невідомі та повідомили, що її син нібито потрапив у дорожньо-транспортну пригоду й потребує термінової операції.

Для цього, мовляв, необхідно негайно передати значну суму грошей. Аби жінка не сумнівалася, їй сказали, що за коштами приїде працівник прокуратури.

Через деякий час до будинку пенсіонерки прибула підозрювана, яка представилася працівницею прокуратури. Повіривши вигаданій історії, жінка віддала їй 56 тисяч гривень та 3600 доларів США. Загалом потерпіла втратила понад 217 тисяч гривень.

Слідство вважає, що підозрювана виконувала роль так званого "кур’єра” — забирала гроші у потерпілих та передавала їх спільникам. Їй повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Правоохоронці встановлюють інших учасників злочинної схеми та перевіряють їхню можливу причетність до аналогічних фактів шахрайства.

Нагадаємо, що у столиці затримали шахрая, який обманув 80-річну жінку. Він виманив у жінки понад 300 тисяч гривень.