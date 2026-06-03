Трагедия в Кировоградской области: женщина не позвала медиков к ребенку с пневмонией, девочка умерла
В Кировоградской области суд поставил точку по делу о детской смерти, вызванной родительским безразличием. Жительницу Кропивницкого района приговорили к 4 годам лишения свободы
Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews .
Трагедия произошла в октябре 2025 года в одном из сел Долинского общества Кировоградской области. Малолетняя девочка несколько дней болела: имела высокую температуру, кашель, боль в груди, слабость и отказывалась от еды. Несмотря на очевидное ухудшение состояния ребенка, мать не обратилась к врачам, не вызвала скорую и не обеспечила госпитализацию.
Ребенок был малолетним и из-за возраста и болезни не мог самостоятельно позаботиться о себе.
По выводам экспертиз, смерть ребенка наступила в результате легочной недостаточности, вызванной двусторонней пневмонией. Специалисты также установили, что при своевременном обращении к врачам, ранней диагностике и лечении в медицинском учреждении смерти ребенка можно было предотвратить.
Семья ранее состояла на учете службы по делам детей как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах из-за ненадлежащего выполнения родительских обязанностей. Мать неоднократно предупреждали о необходимости улучшить условия проживания и ухода за детьми.
Приговором суда женщина признана виновной по ч. 3 ст. 135 и ст. 166 УК Украины. Ей назначено окончательное наказание – 4 года лишения свободы.
Напомним, что в Херсонской области сообщили о подозрении женщине. Оказалось, что она оставила малолетнего ребенка на улице ночью.