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03 червня 2026, 18:40

Трагедія на Кіровоградщині: жінка не покликала медиків до дитини з пневмонією, дівчинка померла

03 червня 2026, 18:40
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Фото: САП
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На Кіровоградщині суд поставив крапку у справі про дитячу смерть, спричинену батьківською байдужістю. Жительку Кропивницького району засудили до 4 років позбавлення волі

Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Трагедія сталася у жовтні 2025 року в одному із сіл Долинської громади Кіровоградської області. Малолітня дівчинка кілька днів хворіла: мала високу температуру, кашель, біль у грудях, слабкість та відмовлялася від їжі. Попри очевидне погіршення стану дитини, мати не звернулася до лікарів, не викликала швидку допомогу та не забезпечила госпіталізацію.

Дитина була малолітньою і через вік та хворобу не могла самостійно подбати про себе.

За висновками експертиз, смерть дитини настала внаслідок легеневої недостатності, спричиненої двобічною пневмонією. Фахівці також встановили, що за умови своєчасного звернення до лікарів, ранньої діагностики та лікування у медичному закладі смерті дитини можна було запобігти.

Родина раніше перебувала на обліку служби у справах дітей як така, що опинилася у складних життєвих обставинах через неналежне виконання батьківських обов’язків. Матір неодноразово попереджали про необхідність покращити умови проживання та догляд за дітьми.

Вироком суду жінку визнано винною за ч. 3 ст. 135 та ст. 166 КК України. Їй призначено остаточне покарання — 4 роки позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Херсонській області повідомили про підозру жінці. Виявилось, що вона залишила малолітню дитину на вулиці вночі.

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