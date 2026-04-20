В Черкасской области несколько месяцев подряд со дна Днепра незаконно добывали песок в промышленных масштабах. Работы вели сразу на нескольких участках, а после этого песок продавали.

Об этом сообщил Офис Генпрокурора в телеграм.

Черкасская областная прокуратура 10 апреля сообщила о подозрении четырем лицам. По данным следствия, схему организовал уроженец села Коробовка, который привлек к работам еще троих участников.

"С июня по октябрь 2024 они осуществляли добычу песка в пределах Золотоношской общины - без специальных разрешений на пользование недрами. Работы проводили на шести земельных участках в районе Коробовки с применением земснаряда и другой специализированной техники", - сообщили в прокуратуре.

Там добавили, что добываемый песок сразу реализовывали. Также отмечен факт дальнейшего сбыта незаконно добытого песка.

По заключению судебной инженерно-экологической экспертизы, общий объем незаконно добытого песка составляет около 34 тысяч кубометров, что примерно свыше 1300 грузовиков. Ущерб, нанесенный государству, оценивается почти в 750 миллионов гривен.

Действия подозреваемых квалифицированы как незаконная добыча полезных ископаемых местного значения в большом размере, совершенное по предварительному сговору группой лиц, а также легализацию к имуществу, полученному преступным путем.

Напомним, что ранее в Тернопольской области директора кирпичного завода подозревают в незаконной добыче полезных ископаемых более 52 миллионов.