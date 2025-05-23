19:22  22 мая
В Ужгороде мужчина после визита в ТЦК попал в реанимацию: появилось видео
09:43  22 мая
На Полтавщине 28-летний мужчина предстанет перед судом за жестокое убийство ребенка
12:01  22 мая
На Тернопольщине перевернулась маршрутка с пассажирами: есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
23 мая 2025, 04:52

В Сумской области уничтожили суббоеприпасы после вражеского обстрела

23 мая 2025, 04:52
Читайте також українською мовою
фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Во время осмотра территории после вражеских атак правоохранители обнаружили элементы кассетных боеприпасов, которые не сдетонировали

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Отмечается, что такие снаряды особенно опасны, поскольку имеют большой радиус действия и способны детонировать при наименьшем контакте.

Место находки сразу же взяли под охрану. Для его обезвреживания вызвали взрывотехников. Специалисты проверили, что это за снаряд, а затем безопасно подорвали его в специально отведенном месте, соблюдая все правила безопасности.

Напомним, ранее в Кировоградской области уничтожили неразорванную боевую часть вражеского беспилотника.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумская область Боеприпасы война обстрелы взрывотехники
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
На Черниговщине водитель сбил полицейского, спасая друга от мобилизации
23 мая 2025, 05:05
На Буковине в реке Прут обнаружили тело неизвестной женщины
23 мая 2025, 04:15
Бригада "Месть" уничтожила бронетехнику и гаубицы россиян в Харьковской области
23 мая 2025, 03:40
На Тернопольщине будут судить дельцов за ввоз 14 авто из ЕС под видом гуманитарной помощи
23 мая 2025, 03:05
"Они дурачатся": Андрей Данилко высказался о новой популярности известного украинского певца
23 мая 2025, 02:40
В Хмельницкой области отправили за решетку пару, которая пытала соседку за колдовство
23 мая 2025, 02:18
На Буковине задержали двух братьев, которые переправляли уклонистов за границу за 6000 евро
23 мая 2025, 01:31
Певицу Екатерину Павленко исключили из состава Национального жюри "Евровидение 2025": почему это произошло
23 мая 2025, 01:05
На Житомирщине будут судить женщину за смерть младенца из-за игнорирования медицинских рекомендаций
23 мая 2025, 00:42
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Все публикации »
Валерий Чалый
Татьяна Даниленко
Максим Жорин
Все блоги »