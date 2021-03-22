На Кировоградщине каждый месяц производили фальсифицированное топливо на 30 миллионов

Продукцию дельцы реализовывали представителям агропредприятий Кировоградской, Полтавской и Винницкой областей

Продукцию дельцы реализовывали представителям агропредприятий Кировоградской, Полтавской и Винницкой областей

Фото: СБУ

В Кировоградской области правоохранители блокировали деятельность группировки, которая организовала нелегальное производство и сбыт нефтепродуктов. По предварительным данным, ежемесячно дельцы реализовывали оптовые партии топлива сомнительного качества на почти 30 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Для изготовления поддельного дизтоплива и бензина в промышленных масштабах участники группы обустроили на территории частной нефтебазы подпольный минизавод. Готовую продукцию они реализовывали представителям агропредприятий Кировоградской, Полтавской и Винницкой областей", - сообщили оперативники.

Во время обысков на территории нелегального производства и по адресам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили более 200 тонн фальсифицированного топлива на общую сумму свыше 5 млн грн. Изъятую продукцию и оборудование для ее изготовления направлено на экспертизу.

По предварительным данным следствия, незаконный бизнес организовали трое местных коммерсантов.

В рамках уголовного производства по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в Одессе блокировали схему контрабанды запрещенных медпрепаратов из России.