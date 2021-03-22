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22 березня 2021, 11:41 148

На Кіровоградщині щомісяця виробляли фальсифіковане пальне на 30 мільйонів

22 березня 2021, 11:41 148
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Продукцію ділки реалізовували представникам агропідприємств Кіровоградської, Полтавської та Вінницької областей
Продукцію ділки реалізовували представникам агропідприємств Кіровоградської, Полтавської та Вінницької областей
Фото: СБУ
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У Кіровоградській області правоохоронці заблокували діяльність угруповання, яке організувало нелегальне виробництво і збут нафтопродуктів. За попередніми даними, щомісяця ділки реалізовували оптові партії пального сумнівної якості на майже 30 млн грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Для виготовлення фальсифікованого дизпалива та бензину у промислових масштабах учасники групи облаштували на території приватної нафтобази підпільний мінізавод. Готову продукцію вони реалізовували представникам агропідприємств Кіровоградської, Полтавської та Вінницької областей", - повідомили оперативники.

Під час обшуків на території нелегального виробництва та за адресами проживання зловмисників правоохоронці виявили понад 200 тонн фальсифікованого пального на загальну суму понад 5 млн грн. Вилучену продукцію та обладнання для її виготовлення направлено на експертизу.

За попередніми даними слідства, незаконний бізнес організували троє місцевих комерсантів.

У межах кримінального провадження за ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, в Одесі блокували схему контрабанди заборонених медпрепаратів з Росії.

СБУ паливо підприємство фальсифікат Завод

 
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