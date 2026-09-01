Фото: RegioNews

Пасажири затриманого через обстріли потяга на Київщині скаржаться на відсутність організації з боку Укрзалізниці та проблеми з пересадками

Про це повідомляє RegioNews.

Зокрема, поїзд "Інтерсіті" сполученням "Харків – Київ" вимушено зупинився в Борисполі після ранкової ворожої атаки. Склад пропускає інші поїзди. Час відновлення руху та прибуття до столиці наразі невідомий.

Пасажирів, які мають пересадки на інші залізничні рейси у Києві найближчим часом, попередили, що поїзди чекатимуть на них.

Оновлено. Пасажири повідомляють про повну відсутність організації та комунікації з боку "Укрзалізниці". За словами людей, їжу та воду пасажирам не пропонують, а у вагоні-ресторані оплату можуть здійснити тільки готівку.

Технічну зупинку поїзд зробив на перегоні поза межами станції, пасажирів із вагонів не випускають.

Окрім цього, попри попередні запевнення, пасажирам, які мали найближчі пересадки у Києві, згодом повідомили, що їхні поїзди вже відправилися за розкладом. Тепер людям пропонують вирішувати питання з пересадкою самостійно через чергового диспетчера вокзалу.

Нагадаємо, у ніч на 1 вересня війська РФ завдали масованого удару ракетами та безпілотниками по Київській області. Основний удар ворога припав на місто Бориспіль. Загинули чотири людини, ще 14 постраждали, серед них – двоє дітей.