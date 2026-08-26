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26 серпня 2026, 15:36

У Польщі затримали чоловіка, який намагався підірвати автомобіль директора оборонного підприємства на Київщині

26 серпня 2026, 15:36
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Фото: СБУ
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Громадянину України повідомили про підозру у закінченому замаху на вчинення терористичного акту

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, він встановив саморобний вибуховий пристрій на автомобіль директора оборонного підприємства в Ірпені. Підозрюваного затримали в Польщі, українська прокуратура ініціювала його екстрадицію.

За даними слідства, чоловік придбав мобільний телефон і стартовий пакет, після чого виготовив саморобний вибуховий пристрій. Поблизу будинку директора оборонного підприємства він також встановив телефон із камерою, спрямованою на вихід із подвір’я.

Вранці 28 липня підозрюваний, за версією слідства, прикріпив вибуховий пристрій до днища автомобіля, яким користувався директор підприємства. Після цього на номер телефону, що був частиною пристрою, неодноразово здійснювалися дзвінки.

Однак вибух не стався з причин, які не залежали від підозрюваного.

Наразі чоловіка затримали на території Польщі. Київська обласна прокуратура підготувала та направила необхідні документи для його екстрадиції в Україну.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ у Києві та Київській області.

Нагадаємо, що у селі Михайлівка Самарівського району поліцейські затримали 57-річного чоловіка, якого підозрюють у замаху на умисне вбивство.

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Польща Київська область підприємство автомобіль
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