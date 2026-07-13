Вбивство двох цивільних на Київщині: екскомандиру 155-ї бригади оголосили підозру

Фото: ВСП

На Київщині правоохоронці викрили організовану групу, яку підозрюють у викраденні та умисному вбивстві двох мирних жителів. Серед фігурантів справи – колишній командир 155-ї окремої механізованої бригади Станіслав Лучанов

Про це повідомляють Військова служба правопорядку, Генштаб ЗСУ, Сухопутні війська ЗСУ, передає RegioNews.

За даними ВСП, завдяки спільній роботі з Нацполіцією вдалося встановити всіх імовірних учасників злочину, задокументувати їхню діяльність, провести затримання у кількох регіонах України та зібрати необхідну доказову базу.

У зв'язку з резонансом справи головнокомандувач ЗСУ доручив посилити профілактичні та контрольні заходи для запобігання порушенням військової дисципліни, перевищенню службових повноважень та іншим протиправним діям з боку військовослужбовців.

У командуванні Збройних сил наголосили, що принцип невідворотності покарання застосовується незалежно від посади чи військового звання.

Наразі тривають слідчі та оперативно-розшукові дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення винних до відповідальності.

Що відомо про справу

Раніше hromadske повідомило, що в ніч на 28 червня семеро людей увірвалися на подвір'я двох братів у Київській області, після чого силоміць вивезли їх у невідомому напрямку.

За інформацією джерел видання, правоохоронці затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї окремої механізованої бригади, яких підозрюють у причетності до викрадення чоловіків. Серед затриманих – командир одного з батальйонів бригади.

Також, за даними hromadske, після затримання підлеглих зник командир 155-ї окремої механізованої бригади Станіслав Лучанов. Згодом в оперативному командуванні "Північ" підтвердили, що він самовільно залишив військову частину.