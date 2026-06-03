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Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

До складу угруповання входили щонайменше 15 осіб. ​​Схема працювала як справжнє підприємство: одні шукали клієнтів, інші друкували фальшивки, а треті займалися доставкою та розрахунками.

Замовлення ділки приймали особисто, через посередників та дистанційно. Готові документи передавали поштою або з рук у руки.

Зловмисники підробляли паспорти, дипломи, водійські посвідчення чи нотаріальні документи. Такі документи використовувалися для інших злочинів: незаконного перетину кордону, шахрайства, легалізації чужих персональних даних, уникнення відповідальності та маніпуляцій із держреєстрами.

Під час 31 обшуку на Київщині та Буковині правоохоронці вилучили печатки держустанов, голографічні елементи, комп’ютерну техніку та готові підробки.

Наразі затримані шестеро фігурантів, 15 учасникам схеми вже повідомили про підозру.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють всіх причетних та канали збуту підроблених документів.

Нагадаємо, раніше СБУ та Нацполіція викрили п’ять нових схем ухилення від мобілізації. У різних регіонах затримали організаторів. За суми від 6 до 25 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.