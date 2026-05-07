07 травня 2026, 09:41

На Київщині внаслідок нічної атаки пошкоджено три будинки

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Унаслідок нічної ворожої дронової атаки на Київську область пошкоджено три приватні будинки у Вишгородському районі

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, цієї ночі сили протиповітряної оборони, зокрема підрозділи проєкту "Чисте небо", знищували ворожі цілі на підступах до області. Завдяки їхній роботі наслідки атаки вдалося мінімізувати.

Калашников додав, що влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. Незначно пошкоджено три приватні будинки. Постраждалих немає.

Продовжується ліквідація наслідків обстрілу та фіксація пошкоджень житлової інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 7 травня РФ атакувала Україну 102 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на чотирьох локаціях.

Київська область війна БПЛА атака приватні будинки пошкодження російська армія
