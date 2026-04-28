На Київщині п'яний чоловік влаштував стрілянину: у поліції нові деталі

Стрілянина сталась 25 квітня в Бучі. Тоді місцеві жителі повідомляли про те, що чули постріли

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Виявилось, що зловмисником був 42-річний чоловік. Він у п'яному стані вийшов із таксі та здійснив кілька пострілів. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Правоохоронці затримали зловмисника.

Тепер стало відомо, що йому вже повідомили про підозру.

"Слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, за словами очевидців, після пострілів на вулиці чоловік забіг до аптеки, а згодом – до ще одного магазину. Поліція швидко зʼявилася на місці.