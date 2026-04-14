16:40  14 апреля
На Закарпатье мужчина похитил женщину с 3-летним ребенком
14:58  14 апреля
В Ровенской области исчез звездный олень Борис
12:03  14 апреля
В Киеве пьяный водитель Porsche устроил тройное ДТП на Оболони: среди пострадавших – дети
UA | RU
UA | RU
14 апреля 2026, 18:15

Взрыв в Броварах: задержали причастных – среди них подросток

Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

13 апреля поздно вечером вблизи частного дома в Броварах произошел взрыв. В результате взрывной волны получил ранение мужчина

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В адрес, где произошел взрыв, прибыли экстренные спецслужбы. Раненому мужчине оказали медицинскую помощь. От госпитализации он отказался.

Правоохранители выяснили, кто был причастен к взрыву. Задержали двоих ребят: это 23-летний и 17-летний жители Черновицкой области. Оказалось, что они действовали по указаниям российских спецслужб, желая заработать деньги.

"По данному факту начато досудебное расследование по факту террористического акта (ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее СБУ задержала агентку ФСБ, которая готовила теракты против военных в Хмельницком. Фигурантка отслеживала места парковки автомобилей Сил обороны, чтобы потом их взорвать.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виталий Портников
Остап Дроздов
Все блоги »