Взрыв в Броварах: задержали причастных – среди них подросток

Фото: Национальная полиция

13 апреля поздно вечером вблизи частного дома в Броварах произошел взрыв. В результате взрывной волны получил ранение мужчина

Об этом сообщает полиция Киевской области.

В адрес, где произошел взрыв, прибыли экстренные спецслужбы. Раненому мужчине оказали медицинскую помощь. От госпитализации он отказался.

Правоохранители выяснили, кто был причастен к взрыву. Задержали двоих ребят: это 23-летний и 17-летний жители Черновицкой области. Оказалось, что они действовали по указаниям российских спецслужб, желая заработать деньги.

"По данному факту начато досудебное расследование по факту террористического акта (ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

