14 квітня 2026, 18:15

Вибух у Броварах: затримали причетних - серед них підліток

14 квітня 2026, 18:15
Фото: Національна поліція
13 квітня пізно увечері поблизу приватного будинку в Броварах стався вибух. Внаслідок вибухової хвилі дістав поранення чоловік

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

На адресу, де стався вибух, прибули екстрені спецслужби. Пораненому чоловіку надали медичну допомогу. Від госпіталізації він відмовився.

Правоохоронці з'ясували, хто був причетний до вибуху. Затримали двох хлопців: це 23-річний та 17-річний жителі Чернівецької області. Виявилось, що вони діяли за вказівками російських спецслужб, бажаючи заробити гроші.

"За даним фактом розпочато досудове розслідування за фактом терористичного акту (ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала теракти проти військових у Хмельницькому. Фігурантка відстежувала місця паркування авто Сил оборони, аби потім їх підірвати.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
