Вибух у Броварах: затримали причетних - серед них підліток

На адресу, де стався вибух, прибули екстрені спецслужби. Пораненому чоловіку надали медичну допомогу. Від госпіталізації він відмовився.

Правоохоронці з'ясували, хто був причетний до вибуху. Затримали двох хлопців: це 23-річний та 17-річний жителі Чернівецької області. Виявилось, що вони діяли за вказівками російських спецслужб, бажаючи заробити гроші.

"За даним фактом розпочато досудове розслідування за фактом терористичного акту (ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала теракти проти військових у Хмельницькому. Фігурантка відстежувала місця паркування авто Сил оборони, аби потім їх підірвати.