Фото: БЕБ

Правоохоронці припинили діяльність п’яти заправок, що працювали незаконно. Нелегальні АЗС функціонували у Білоцерківському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

На АЗС продавали фальсифікат, який закуповували на підпільній нафтобазі. Під час обшуків працівники БЕБ не виявили додних сертифікатів якості, паспортів пального чи дозвільних Правоохоронці вилучили:

близько 50 тонн дизеля;

понад 30 тонн бензину А-95;

три ємності для зберігання пального та два паливно-розподільних комплекси;

комп’ютерну техніку, чорнові записи та фінансову документацію.

Загальна вартість вилученого пального та обладнання становить понад 6 млн грн.

За фактом незаконного збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України) триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше правоохоронці демонтували три нелегальні АЗС у Кривому Розі на Дніпропетровщині. На АЗС торгували бензином, дизелем та газом без ліцензій, сертифікатів якості чи документів про походження пального.