Пожар произошел в воскресенье вечером, 29 марта, в Бучанском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Между селами Горбовичи и Музычи Дмитриевской громады вспыхнул автобус "Богдан".

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 21:43. Огнеборцы ликвидировали пожар за полчаса – в 22:12.

В результате происшествия никто не пострадал.

Специалисты устанавливают причину возгорания.

Напомним, 22 марта в Киевской области ликвидировали масштабный пожар на складах в селе Погребы Броварского района. Огонь охватил площадь в 5500 кв. м.