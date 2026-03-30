На Київщині згорів автобус
Пожежа сталася у неділю ввечері, 29 березня, у Бучанському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Між селами Горбовичі та Музичі Дмитрівської громади спалахнув автобус "Богдан".
Повідомлення про займання надійшло до рятувальників о 21:43. Вогнеборці ліквідували пожежу за пів години – о 22:12.
Внаслідок події ніхто не постраждав.
Фахівці встановлюють причину займання.
Нагадаємо, 22 березня на Київщині ліквідували масштабну пожежу на складах в селі Погреби Броварського району. Вогонь охопив площу в 5500 кв. м.
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
