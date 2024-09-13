В пригороде Киева женщина нашла посреди улицы мину
В пятницу, 13 сентября, в Ирпене местные жители обнаружили опасную минометную мину "НОНА". Саперы обезвредили смертоносный боеприпас
Об этом сообщает Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины, передает RegioNews.
Оказалось, что жительница Ирпеня шла по улице и наткнулась "на то, что торчало из-под земли". Она сразу позвонила по телефону "101". Саперы ГСЧС выяснили, что в земле лежал не просто кусок металла, а настоящая минометная мина калибра 120 мм типа "НОНА".
"Она могла бы нанести серьезные неприятности, если бы не своевременное сообщение женщины", - подчеркнули спасатели.
Напомним, на прошлой неделе саперы изъяли обломки российской стратегической крылатой ракеты Х-101 класса "воздух – земля" в Святошинском районе Киева.