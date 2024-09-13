фото: ГСЧС Украины

Об этом сообщает Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Оказалось, что жительница Ирпеня шла по улице и наткнулась "на то, что торчало из-под земли". Она сразу позвонила по телефону "101". Саперы ГСЧС выяснили, что в земле лежал не просто кусок металла, а настоящая минометная мина калибра 120 мм типа "НОНА".

"Она могла бы нанести серьезные неприятности, если бы не своевременное сообщение женщины", - подчеркнули спасатели.

Напомним, на прошлой неделе саперы изъяли обломки российской стратегической крылатой ракеты Х-101 класса "воздух – земля" в Святошинском районе Киева.