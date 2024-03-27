Под Киевом сгорел грузовик вместе с водителем

фото: ГСЧС

В городе Боярка под Киевом в результате пожара сгорел грузовой автомобиль, водитель транспортного средства погиб

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Киевской области, передает RegioNews .

Как отмечается, пожар возник вечером 26 марта в Боярке по ул. Белогородской.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что пылает грузовой автомобиль и есть угроза распространения огня на другие машины, расположенные рядом.

Во время тушения пожара пожарные обнаружили в кабине авто тело мужчины, 1977 года рождения.

В результате происшествия один грузовик уничтожен огнем, еще два повреждены. Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее в Киеве вспыхнул пожар на СТО, полностью сгорела Tesla.