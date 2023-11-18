В Киевской области пьяный водитель Hummer врезался в дом

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В Обуховском районе Киевской области нетрезвый водитель внедорожника допустил столкновение автомобиля с фасадом здания. В результате ДТП пострадал сам водитель и двое пассажиров. Правоохранители возбудили уголовное дело за вождение в состоянии алкогольного опьянения

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Событие произошло вечером 17 ноября в городе Украинка. 44-летний водитель автомобиля Hummer не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в фасад здания. Из-за удара у внедорожника оторвалось переднее колесо, а в салоне авто сработали подушки безопасности.

Водителя и двух пассажиров доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. По данным полиции, содержание алкоголя в крови мужчины составило 2,03 промилле. Водитель задержан.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 УК. В случае доказательства вины вождю внедорожника грозит до трех лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Напомним, 16 ноября в Киеве задержали 20-летнюю девушку, которая устроила смертельное ДТП в Голосеевском районе, в результате которой погибли два человека.