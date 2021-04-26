СБУ обнародовала секретные документы к годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС

Всего обнародовано 35 документов

Всего обнародовано 35 документов

Фото: из открытых источников

Государственный архив Службы безопасности Украины обнародовал секретные документы КГБ по катастрофе на Чернобыльской АЭС. Среди них - самый первый доклад о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии и эвакуация почти 45 тысяч жителей Припяти и близлежащих районов.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центру СБУ.

Даже через 35 лет после ужасной трагедии на Чернобыльской АЭС в хронологии тех событий для большинства людей остаются неизвестные страницы. Но миллионы тех, чью жизнь изменила авария, должны узнать правду, а весь мир - помнить ее последствия", - говорится в сообщении.

В документах приведены следующие факты:

Аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года. Например, в 1982 году на 1 энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Но доклад КГБ об этом заканчивается привычным "приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов". В 1984 году аварийные ситуации были на 3 и 4 энергоблоках.

В 1983 году руководство Москвы получило информацию, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности.

После аварии советская власть искала различные "теории заговора", но не признавала реальности.

8 июля 1986 года появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС.

В октябре 1987 года корреспондент французской газеты пытался вывезти за границу образцы почвы и воды из Припяти. Однако в секретном докладе КГБ отчитывался об успешной спецоперации: взятые иностранцем образцы были подменены на радиоактивно чистые.

Ранее сообщалось, что на Чернобыльской атомной электростанции ровно 35 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла крупнейшая атомная катастрофа современности. Последствия взрыва на Чернобыльской АЭС стали катастрофой: радиацией было заражено 200 тыс. кв. км земель, 70% из них - территории Украины, Беларуси и России.