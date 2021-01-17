В Броварах задержали киевлян, которые прибыли для участия в избирательных "каруселях"

Задержанным грозит от двух до четырех лет лишения свободы

Задержанным грозит от двух до четырех лет лишения свободы

Фото: Нацполиция

Правоохранители Броваров установили 5 жителей Киева, которые перед повторными выборами городского главы и депутатов Броваров изменили свое место регистрации и незаконно проголосовали на одном из избирательных участков города.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киевщины.

Полицейские установили, что по месту регистрации участников расследования, хозяин квартиры сообщил, что ничего не знает об указанных лицах и разрешение на регистрацию по месту жительства он не давал.

В настоящее время с задержанными работают правоохранители.

За содеянное, согласно ст. 158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины им грозит лишение свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Ранее сообщалось, что в трех городах Украины сегодня, 17 января, проходят повторные выборы городских председателей. Мэров выбирают в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.