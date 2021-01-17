У Броварах затримали киян, які прибули для участі у виборчих "каруселях"

Затриманим загрожує від двох до чотирьох років позбавлення волі

Затриманим загрожує від двох до чотирьох років позбавлення волі

Фото: Нацполіція

Правоохоронці Броварів встановили 5 жителів Києва, які перед повторними виборами міського голови та депутатів Броварів змінили власне місце реєстрації та незаконно проголосували на одній із виборчих дільниць міста.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київщини.

Поліцейські встановили, що за місцем реєстрації учасників розслідування, господар помешкання повідомив, що нічого не знає про вказаних осіб і дозвіл на реєстрацію за місцем проживанням він не надавав.

Наразі із затриманими працюють правоохоронці.

За скоєне, відповідно до ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України їм загрожує позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Раніше повідомлялось, що у трьох містах України сьогодні, 17 січня, проходять повторні вибори міських голів. Мерів обирають у Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.