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03 марта 2020, 10:21 1

Конституционный суд пикетируют противники отмены люстрации

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03 марта 2020, 10:21 1
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Во вторник, 3 марта, Конституционный суд проводит заседание, на котором рассматривается жалоба на закон "Об очистке власти", также известный как закон о люстрации: под зданием суда проходит пикет
Фото: Александр Гончаров ("Апостроф")
Во вторник, 3 марта, Конституционный суд проводит заседание, на котором рассматривается жалоба на закон "Об очистке власти", также известный как закон о люстрации: под зданием суда проходит пикет

Об этом сообщает "Апостроф", пишет RegioNews.

Пленарное заседание КС началось в 10 часов, вопрос о люстрации запланирован первым пунктом в повестке дня. Последний раз суд рассматривал жалобу 16 января.

Под зданием находится группа протестующих с флагами и плакатами, которые выступают против отмены люстрации. Также возле Конституционного суда расположились силовики со спецтехникой.

Согласно с законом, ряд чиновников времен президентства Виктора Януковича не могут занимать должности во власти. В 2015 году 47 народных депутатов от партии "Оппозиционный блок" пожаловались в Конституционный суд на закон о люстрации. Также несколько представлений относительно закона в КС направил Верховный Суд.


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