Россияне ударили по центру Сум: возник пожар, есть раненый
Днем 8 сентября российские войска нанесли удар по жилому сектору в центральной части города Сумы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате попадания возник пожар, существовала угроза распространения огня на частное домовладение.
Во время обследования территории в одном из домов спасатели обнаружили травмированного мужчину. Его на специальных носилках транспортировали к "скорой".
Огнеборцы ликвидировали все очаги горения.
Напомним, в результате российских атак на столицу 8 сентября погибли пять человек, еще 26 получили ранения разной степени тяжести. Полицейские продолжают документировать последствия атак в семи районах Киева.
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