Фото: ГСЧС

Днем 8 сентября российские войска нанесли удар по жилому сектору в центральной части города Сумы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате попадания возник пожар, существовала угроза распространения огня на частное домовладение.

Во время обследования территории в одном из домов спасатели обнаружили травмированного мужчину. Его на специальных носилках транспортировали к "скорой".

Огнеборцы ликвидировали все очаги горения.

Напомним, в результате российских атак на столицу 8 сентября погибли пять человек, еще 26 получили ранения разной степени тяжести. Полицейские продолжают документировать последствия атак в семи районах Киева.