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04 сентября 2026, 09:40

14 химических атак по ВСУ: в Харьковской области будут судить девять военных РФ

04 сентября 2026, 09:40
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Фото: Прокуратура Украины
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В Харьковской области завершили расследование в отношении девяти военных РФ. Они причастны, по меньшей мере, к 14 химическим атакам по позициям Сил обороны Украины на Волчанском направлении

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, с сентября 2024 года по июнь 2025 года вблизи села Тихое Чугуевского района военные 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии РФ систематически сбрасывали с беспилотников химические боеприпасы на украинские позиции.

В результате этих атак семь украинских военнослужащих отравились и потерпели поражение дыхательных путей.

Следователи установили всю цепь организации атак – от командования, которое принимало решение и снабжало подразделения химическими боеприпасами, до операторов БпЛА, которые непосредственно сбрасывали их на позиции ВСУ.

Среди обвиняемых – командир бригады, начальник службы радиационной, химической и биологической защиты, командир разведывательного батальона, два командира разведывательных рот, командир отделения взвода БПЛА и трое операторов дронов.

По материалам производства командир бригады принял решение применить химическое оружие. Начальник службы РХБО и командир разведывательного батальона снабжали подразделения гранатами К-51 и РГ-Во, снаряженными опасными химическими веществами.

После получения боевых распоряжений операторы БПЛА сбрасывали гранаты на позиции украинских военных.

По данным следствия, целью атак было отравление и дезориентация украинских военнослужащих, лишение их возможности сопротивляться и дальнейшее использование их беспомощного состояния во время штурмовых действий.

В феврале 2026 года всем девяти военным РФ заочно сообщили о подозрении.

Обвинительный акт по факту применения средств ведения войны, запрещенных международным правом, совершенного по предварительному сговору группой лиц, направили в суд.

Напомним, украинские правоохранители сообщили о подозрении российскому офицеру, который во время оккупации Бучи в Киевской области использовал местного жителя как "живой щит". Следователи подтвердили, что в феврале-марте 2022 он находился в городе в составе российских оккупационных войск и собрали доказательства его непосредственного участия в преступлении.

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Харьковская область РФ война ВСУ химические атаки подозрение суд
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