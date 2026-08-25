Вартість житла в столиці злетіла в ціні: скільки доведеться витрачати на життя в Києві

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У Києві знову дорожчають квартири. Однокімнатна квартира буде вже на 5% дорожча, аніж минулого року

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Однокімнатна квартира зараз коштує в середньому 68 500 доларів: це на 5% більше, аніж минулого року. Двокімнатна квартира в столиці може обійтись у 100 тисяч доларів: це на 2% менше аніж минулого року. При цьому трикімнатні квартири майже не змінились у ціні: в середньому це 150 тисяч доларів.

Найдорожча середня вартість житла в Печерському районі: 155 тисяч доларів. При цьому в Деснянському районі столиці купити житло можна в середньому за 46 тисяч доларів. У випадку купівлі житла без ремонта ціна в Києві може коливатись від 37 до 135 тисяч доларів.

Однокімнатна квартира з ремонтом у Шевченківському районі коштує близько 105 000 доларів, у Голосіївському – 95 000 доларів, а в Подільському – 93 500 доларів.

Нагадаємо, на Рівненщині жінка орендувала в аферистів неіснуючий будинок. 35-річна жителька Рівненського району у соцмережі знайшла оголошення про оренду будиночка на озері. Вона перерахувала невідомому чоловіку 3 500 гривень. Проте після цього її заблокували.